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Валентина Чорна |

Умер рэпер Lil Loaded — что известно о 20-летнем музыканте

репер Lil Loaded

Американский рэп-исполнитель Lil Loaded (настоящее имя — Дашон Морис Робертсон) умер 31 мая в возрасте 20 лет.

Печальную новость подтвердил адковат музыканта Ашкан Мехриари. Причина смерти артиста пока неизвестна.

В ноябре 2020 года Lil Loaded арестовали за убийство друга во время съемок музыкального клипа. Но впоследствии суд признал, что убийство было совершено по неосторожности, а рэпера выпустили под залог.

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Lil Loaded стал известен благодаря таким трекам как 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up.

Главной темой в его творчестве является криминал, а в клипах часто демонстрируется оружие.

Умер рэпер DMX

Американский рэпер DMX умер на 50-м году жизни после того, как его госпитализировали от передозировки наркотиками.

О трагедии сообщил представитель семьи знаменитости. Известно, что DMX несколько дней находился в реанимации на аппарате жизнеобеспечения.

Фото: Lil Loaded

Источник: The Sun

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