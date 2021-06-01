Американский рэп-исполнитель Lil Loaded (настоящее имя — Дашон Морис Робертсон) умер 31 мая в возрасте 20 лет.
Печальную новость подтвердил адковат музыканта Ашкан Мехриари. Причина смерти артиста пока неизвестна.
В ноябре 2020 года Lil Loaded арестовали за убийство друга во время съемок музыкального клипа. Но впоследствии суд признал, что убийство было совершено по неосторожности, а рэпера выпустили под залог.
Lil Loaded стал известен благодаря таким трекам как 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up.
Главной темой в его творчестве является криминал, а в клипах часто демонстрируется оружие.
Умер рэпер DMX
Американский рэпер DMX умер на 50-м году жизни после того, как его госпитализировали от передозировки наркотиками.
О трагедии сообщил представитель семьи знаменитости. Известно, что DMX несколько дней находился в реанимации на аппарате жизнеобеспечения.
Фото: Lil Loaded