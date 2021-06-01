Верка Сердючка выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend Friends Edition 2021.

Она выйдет на главную сцену фестиваля 8 июня и устроит безумное выступление.

Однодневный билет на Atlas Weekend 2021 8 июня стоит 700 грн.

Весной 2017 года Андрей Данилко сказал, что больше не хочет выступать в образе Верки Сердючки и объявил о прощальном туре. Однако уже 28 июня 2017 года Сердючка стала хедлайнером Atlas Weekend, на котором устроила незабываемое шоу.

Atlas Weekend 2021

В 2021 году Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля. В этом году событие состоится в альтернативном формате — без участия иностранных артистов.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе и Тина Кароль.

Фото: Верка Сердючка