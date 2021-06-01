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Валентина Чорна |

В День защиты детей Тиль Линдеманн презентовал клип с Лениным и пионерами

Тилль Линденманн

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил провокационный клип на песню Ich hasse Kinder, что в переводе с немецкого означает Я ненавижу детей.

Стоит отметить, что премьера ролика состоялась в международный День защиты детей.

В основе видеоработы лежит история о мальчике-пионере, который страдал от издевательств в школе. А когда он повзрослел, то решил отомстить своим обидчикам.

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Клип Тилля Линдеманна содержит многочисленные сцены насилия, а также моменты жестокого обращения детей к своим сверстникам.

Ролик снят в стиле позднего СССР. Режиссером видеоработы стал Сергей Грей.

Вакарчук и Alyona Alyona выпустили совместный клип

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук и Alyona Alyona презентовали клип на песню Країна дітей.

Композицию артисты посвятили 15-летнему Данилу Дидыку, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Кроме этого, в съемках музыкальной видеоработы приняли участие дети с востока Украины в возрасте от 8 до 13 лет.

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