Песня Шум (Go-A) в чарте Billboard Global 200 excl US

Песня группы Go-A Шум, с которой та представляла Украину на Евровидении 2021, дебютировала на 80-м месте в чарте Billboard Global 200 excl US.

Go-A — первые украинские артисты, кому удалось попасть в чарт Billboard Global, в котором участвуют песни со всего мира.

Ко всему прочему, трек Шум — это первая украиноязычная песня, которая попала в этот музыкальный хит-парад.

Также трек занял 27 место в чарте Billboard Dance/Electronic Songs и 12 место в Billboard Dance/Electronic Songs Digital Sales.

В мире фанатеют от песни Go-A Шум

Трек Шум покорил не только музыкальные платформы, но и социальные сети. Пользователи со всего мира снимают под песню Шум самые разнообразные видео.

Детальнее о том, как в мире реагируют на песню Шум — смотрите на Фактах ICTV.