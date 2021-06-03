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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Metronomy выступит на Atlas Weekend 2022

Metronomy выступит на Atlas Weekend 2022

Британская инди-рок группа Metronomy выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend в 2022 году.

Музыкальный коллектив выйдет на сцену фестиваля 6 июля.

Однодневный билет на 6 июля стоит 1300 грн.

Twenty One Pilots выступят на Atlas Weekend

Американская группа Twenty One Pilots выступит на Atlas Weekend 2022.

Они выйдут на сцену мероприятия 8 июля. Именно тогда коллектив представят свой новый альбом.

Фото: Getty Images

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