Американская певица Билли Айлиш презентовала клип на песню Lost Cause, в котором приняли участие ее подруги.

В ролике звезда устроила пижамную вечеринку вместе с шестью девушками. На видео они развлекаются, танцуют тверк, лежат на кровати и играют в различные игры.

Режиссером клипа, который выполнен в светлых и пастельных тонах, выступила сама Билли Айлиш.

— Мы наслаждались жизнью и тем, какие мы горячие, пока снимали клип, — прокомментировала артистка.

Трек Lost Cause вошел в новый альбом певицы Happier than Ever, релиз которого запланирован на июль.

Билли Айлиш снялась в эротической фотосессии для Vogue

В начале мая 2021 Билли Айлиш появилась на обложке журнала Vogue в откровенном образе.

19-летняя исполнительница позировала в корсете, нижнем белье и чулках. Ее фото собрали более 20 млн предпочтений всего за одни сутки, и таким образом певица установила новый рекорд в Instagram.

Фото: Билли Айлиш