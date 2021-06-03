Украинский певец и продюсер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) выпустил трек Экзорцизм и лирическое Mood Video.

Потап признался, что Экзорцизм является его любимой композицией среди всех, которые вошли в сольный альбом Без рекламы.

Более того, слова песни были написаны на основе его собственной жизненной истории.

Потап уверен, что любовь — это чувство, которое делает людей лучше и сильнее.

— Любовь тебя апгрейдит, делает тебя сильнее и красивее, чем ты есть на самом деле. Она, как экзорцизм, изгоняет из тебя дьявола и усмиряет в тебе бесов. Любовь очищает и исцеляет тебя — вот почему это экзорцизм, baby! — написал Потап.

Потап представил трек Кровь и Любовь

Ранее в мае Потап выпустил лирический трек Кровь и Любовь, который вошел в сольный альбом Без рекламы.

Артист признался, что в основе этой песни лежит история о влюбленных, которые связаны общей тайной. Кроме этого, Потап презентовал Mood Video, на котором он в черном костюме исполняет композицию Кровь и Любовь.

Фото: Потап