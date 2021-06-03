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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Дмитро Кудрявцев |

В Киеве перекроют центр из-за концерта Звезды мировой оперы

затори в києві

В субботу, 5 июня, будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда от улицы Владимирской до Малой Житомирской, а также на Владимирской от перекрестка с Рейтарской до Большой Житомирской.

Также возможны изменения движения общественного транспорта, о чем будет сообщено позже, сказано в распоряжении КГГА № 1215.

Причиной перекрытия дорог стал гранд-концерт Звезды мировой оперы с участием Оксаны Дикой, Валентины Плужников, Евгения Орлова, Виталия Белого, Алексея Пальчикова в сопровождении симфонического оркестра и хора Киевского муниципального театра.

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Инициатор проекта и его художественный руководитель — Анатолий Соловьяненко.

Концерт пройдет при поддержке Департамента культуры КГГА и Национального Союза театральных деятелей Украины.

Для посещения концерта необходимо будет пройти температурный скрининг, а также соблюдать масочный режим.

Риск заражения Covid-19 на массовых концертах

Степень риска заражения Covid-19 на шоу и концертах с массовым скоплением зрителей оценили французские ученые госпиталя при Парижском университете.

Исследование проводилось на выступлении популярной группы Indochine в закрытом спортивном комплексе Парижа AccorHotels Arena.

В эксперименте приняли участие 5 000 человек.

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