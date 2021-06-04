Экс-солистка группы НеАнгелы Виктория Смеюха, которая сейчас выступает под псевдонимом Viktoria, презентовала клип на сольную песню Мы не ангелы.
В новой видеоработе певица показала, как вырывается из оков прошлой жизни и начинает новый этап своей карьеры.
Режиссером клипа стал Юрий Движон.
— Это финал группы НеАнгелы и старт сольной карьеры, где я — другая и настоящая. С новыми силами и открытым вторым дыханием — нацелена на победу, — написала Вика.
Вика из НеАнгелов начала сольную карьеру
После распада группы НеАнгелы Виктория Смеюха начала сольную карьеру под псевдонимом Viktoria и представила трек Мы не ангелы. Певица призналась, что запускает процесс формирования собственного видения творчества.
По словам Вики, коллектив НеАнгелы, в котором она работала 15 лет, навсегда останется частью ее души.
Фото: Виктория Смеюха