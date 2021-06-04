Лето — это идеальное время для отдыха на природе, вечерних прогулок и, конечно же, посещения различных музыкальных событий. В июне 2021 для жителей столицы подготовили концерты на любой вкус.

Топ-10 музыкальных ивентов Киева, которые состоятся в июне — смотрите в подборке.

5 июня: DOROFEEVA

5 июня digital-открытие года DOROFEEVA обещает представить заряженную дофамином полуторачасовую программу. А в ней: зажигательные танцы, множество световых, звуковых и визуальных эффектов и, конечно же, нашумевшие хиты gorit, a tebe и другие.

Где: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16А)

Цена билетов: от 490 грн.

5 июня: LABORATORIUM

Француз I HATE MODELS, которого так ждали 4 года, станет главным проводником в мир музыки на первом после локдауна фестивале электронной музыки LABORATORIUM.

Вместе с ним рейверов поведут в отрыв мировые звезды PARALLX и JNO, а также украинцы #BSKD, HELETRON, ALEX SCHULTZ и другие.

Где: Secret Place.

Цена билетов: 700 грн.

6 июня: CLOUDLESS

Их трек Drown Me Down стал хитом отбора на Евровидение, а другие — гимнами крутых шоу вроде Супер топ-модель по-українськи и Холостяк.

На европейских и американских радиоволнах их мелодичный рок в коктейле с электроникой и лирикой — давно в почете. Скоро CLOUDLESS — вживую в Киеве.

Где: Docker Pub (улица Богатырская, 25).

Цена билетов: 200–250 грн.

10 июня: NILETTO

Автор самого горячего хита прошлого года NILETTO наконец-то выступит в Киеве. И кроме Любимки, ему есть чем заворожить публику — на концерте обещают много нового интересного и хитового материала.

Где: Stereo Plaza (проспект Лобановского, 119).

Цена билетов: от 590 грн.

11 июня: Ready in LED

Это премьера нового проекта от певицы и музыкантки Оли Дибровой. Один из музыкантов Ready in LED — всемирноизвестный гитарист Марк Топчий.

Также в программе концерта — диджей-сет от резидентов Worn Pop.

Где: крыша рабочего пространства Kooperativ (улица Сечовых Стрельцов, 23A).

Цена билетов: 500–700 грн.

11 июня: ARTBAT/H.O.S.H.

Украинский дуэт ARTBAT может похвалиться множеством достижений на мировой арене: больше 40 миллионов стримов в 90 странах, 5,5 миллионов слушателей в Spotify, трижды 1-е место в Beatport

В июне в резиденции Osocor они дадут головокружительный концерт вместе с известным диджеем, основателем Diynamic Music и саунд-продюсером H.O.S.H.

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Цена билетов: 1575 грн.

13 июня: Pianoбой

Хиты Дмитрия Шурова способны задеть самые тайные струны души любого человека. А живой концерт его сольного авторского проекта Pianoбой — это стопроцентный лиричный отрыв от реальности.

Где: терраса Всі Свої (улица Десятинная, 12).

Цена билетов: 550–1250 грн.

18 июня: Вагоновожатые

За время карантина музыканты группы постоянно работали и многое переосмыслили. Из таких мыслей и экспериментов и появился их новый альбом Вогнепальне, первая украиноязычная полноформатная пластинка коллектива. Именно ее Вагоновожатые и представят 18 июня.

Где: ЮБК, Труханов остров (200 метров от пешеходного моста)

Цена билетов: от 490 грн

18–20 июня: TULUM: WHITE NIGHTS 2021

Традиционный киевский фест в этом году в начале лета превратится в мистически-богемный Тулум — город древних майя. Здесь будет не просто хороший фестиваль, а целое эстетско-шаманское действо.

А в нем: поразительные проекты от украинских арт-деятелей с мировым именем, невообразимые декорации, световые шоу 100 крутых артистов.

Где: Арт-завод Платформа (улица Беломорская, 1).

Цена билетов: 999–1949 грн.

25 июня: NINO KATAMADZE

Встречаем закат солнца на озере в Osocor Residence вместе с гениальной Нино Катамадзе. Вас ждет необычное соединение рока, джаза, электронной музыки, психоделического вайба и неповторимо-экспрессивная манера исполнения Нино.

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Цена билетов: 945 грн.

Куда поехать на выходные из Киева

Замечательным способом летнего отдыха может стать поездка из Киева на выходных вместе со своими близкими. Такие путешествия способны зарядить энергией перед тяжелой рабочей неделей, а также вдохновить на новые свершения.

Куда поехать на выходные из Киева — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Пресс-служба