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Каріна Зуєва |

Love Again: Дуа Липа оседлала быка в новом клипе

Дуа Липа на премии Brit Awards

Британская певица Дуа Липа презентовала клип на песню Love Again.

В треке Love Again исполнительница поет о том, что она не хотела влюбляться, но молодой человек заставил ее это сделать.

В клипе артистка предстала в образе ковбоя и оседлала быка. Также в видеоролике есть мистические моменты — летающие учасники клипа, шляпа и огромное куриное яйцо.

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В видеоработе преобладают темные тона.

Дуа Липа презентовала клип

В феврале Дуа Липа презентовала новый клип на песню We’re Good. В видеоролике исполнительницы, как всегда, выстроена интересная и неоднозначная линия событий, а в его конце с затонувшего Титаника взрываются салюты.

В песне девушка поет о несовместимости и непонимании в отношениях с парнем.

Фото: Getty Images

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