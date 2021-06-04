Британская певица Дуа Липа презентовала клип на песню Love Again.
В треке Love Again исполнительница поет о том, что она не хотела влюбляться, но молодой человек заставил ее это сделать.
В клипе артистка предстала в образе ковбоя и оседлала быка. Также в видеоролике есть мистические моменты — летающие учасники клипа, шляпа и огромное куриное яйцо.
В видеоработе преобладают темные тона.
Дуа Липа презентовала клип
В феврале Дуа Липа презентовала новый клип на песню We’re Good. В видеоролике исполнительницы, как всегда, выстроена интересная и неоднозначная линия событий, а в его конце с затонувшего Титаника взрываются салюты.
В песне девушка поет о несовместимости и непонимании в отношениях с парнем.