Холи-2021: как в Киеве проходит индийский фестиваль

Днем, 5 июня, в Киеве стартовал фестиваль красок Холи-2021, который проводится в Украине уже девятый год подряд.
Мероприятие, собравшее сотни людей разных возрастов, проходит на Южном Берегу Киева на Трухановом острове. Для пенсионеров, инвалидов 1, 2, 3 группы, а также для ветеранов АТО вход сделали бесплатным.
— Есть разные слои населения, социальный и средний. Для бабушек и дедушек с их пенсией взять внуков с собой и пойти отдохнуть было бы не выгодно. Потому для детей и пенсионеров – приходите и отдыхайте, — сообщил организатор.
На фестиваль были приглашены пять диджеев из разных стран, чтобы участники могли танцевать, играть в пляжный волейбол, сражаться в водной битве и участвовать в квестах под электронную музыку.
По словам организатора праздника, в этом году было выбрано пять цветов для файтинга красок. Всех, кто боится, что в результате такого времяпрепровождения может начаться аллергия, заверили, что используются материалы из натуральных красителей, которые не могут нанести вред здоровью.
Более того, яркие разводы легко отстирываются и смывается с кожи. Если в Индии фестиваль проходит в течение двух дней с использованием как мокрой, так и сухой краски, то в Киеве решили применить лишь второй вариант.
День Киева-2021
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