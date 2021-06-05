Холи-2021: как в Киеве проходит индийский фестиваль

Днем, 5 июня, в Киеве стартовал фестиваль красок Холи-2021, который проводится в Украине уже девятый год подряд.

Мероприятие, собравшее сотни людей разных возрастов, проходит на Южном Берегу Киева на Трухановом острове. Для пенсионеров, инвалидов 1, 2, 3 группы, а также для ветеранов АТО вход сделали бесплатным.

— Есть разные слои населения, социальный и средний. Для бабушек и дедушек с их пенсией взять внуков с собой и пойти отдохнуть было бы не выгодно. Потому для детей и пенсионеров – приходите и отдыхайте, — сообщил организатор.

На фестиваль были приглашены пять диджеев из разных стран, чтобы участники могли танцевать, играть в пляжный волейбол, сражаться в водной битве и участвовать в квестах под электронную музыку.

По словам организатора праздника, в этом году было выбрано пять цветов для файтинга красок. Всех, кто боится, что в результате такого времяпрепровождения может начаться аллергия, заверили, что используются материалы из натуральных красителей, которые не могут нанести вред здоровью.

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Более того, яркие разводы легко отстирываются и смывается с кожи. Если в Индии фестиваль проходит в течение двух дней с использованием как мокрой, так и сухой краски, то в Киеве решили применить лишь второй вариант.

День Киева-2021

30 мая жители украинской столицы отмечали День Киева. Все мероприятия были адаптированы к карантинным требованиям на фоне пандемии коронавируса через пандемію коронавірусу.

Киевляне начали праздновать еще 26 мая с музыкальной экскурсии от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого по Андреевскому спуску.

29 мая состоялось открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля Молодость под открытым небом.