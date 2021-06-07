Украинская инди-группа Один в каное презентовала первый за последние пять лет студийный альбом.
Коллектив существует уже десять лет. Их первый студийный альбом вышел в 2016 году. С того момента группа презентовала только два сингла, которые вошли в их второй студийный альбом.
Интересно, что оба альбома группы носят одноименное название – Один в каное.
Новый релиз включает в себя 12 песен, в частности Ікони и У мене немає дому.
— Спасибо всем, кто ждал вместе с нами! На других платформах альбом появится в скором времени, – говорится в заявлении группы.
Что пользователи пишут в комментариях:
- Божечки, я уже думала — не дождусь. Третий год, вероятно, от анонса альбома прошел.
- Изысканно! Пронзительно, очень тонкая работа.
- Хочу это саундтреком для какой-то игры по мотивам украинского фольклора!
- Как долго я этого ждал!
- Я уже думал, не дождусь, спасибо!
Настя Каменских презентовала альбом
В мае Настя Каменских представила альбом Красное вино. В сольник певицы вошло 15 песен.
По словам артистки, это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова.
Фото: Один в каное