Украинская инди-группа Один в каное презентовала первый за последние пять лет студийный альбом.

Коллектив существует уже десять лет. Их первый студийный альбом вышел в 2016 году. С того момента группа презентовала только два сингла, которые вошли в их второй студийный альбом.

Интересно, что оба альбома группы носят одноименное название – Один в каное.

Новый релиз включает в себя 12 песен, в частности Ікони и У мене немає дому.

— Спасибо всем, кто ждал вместе с нами! На других платформах альбом появится в скором времени, – говорится в заявлении группы.

Что пользователи пишут в комментариях:

Божечки, я уже думала — не дождусь. Третий год, вероятно, от анонса альбома прошел.

Изысканно! Пронзительно, очень тонкая работа.

Хочу это саундтреком для какой-то игры по мотивам украинского фольклора!

Как долго я этого ждал!

Я уже думал, не дождусь, спасибо!

Настя Каменских презентовала альбом

В мае Настя Каменских представила альбом Красное вино. В сольник певицы вошло 15 песен.

По словам артистки, это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова.

Фото: Один в каное