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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Я думал, не дождусь: группа Один в каное презентовала первый альбом за пять лет

Один в каное

Украинская инди-группа Один в каное презентовала первый за последние пять лет студийный альбом.

Коллектив существует уже десять лет. Их первый студийный альбом вышел в 2016 году. С того момента группа презентовала только два сингла, которые вошли в их второй студийный альбом.

Интересно, что оба альбома группы носят одноименное название – Один в каное.

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Новый релиз включает в себя 12 песен, в частности Ікони и У мене немає дому.

— Спасибо всем, кто ждал вместе с нами! На других платформах альбом появится в скором времени, – говорится в заявлении группы.

Что пользователи пишут в комментариях:

  • Божечки, я уже думала — не дождусь. Третий год, вероятно, от анонса альбома прошел.
  • Изысканно! Пронзительно, очень тонкая работа.
  • Хочу это саундтреком для какой-то игры по мотивам украинского фольклора!
  • Как долго я этого ждал!
  • Я уже думал, не дождусь, спасибо!

Настя Каменских презентовала альбом

В мае Настя Каменских представила альбом Красное вино. В сольник певицы вошло 15 песен.

По словам артистки, это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова.

Фото: Один в каное

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