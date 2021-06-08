Бывший солист Агаты Кристи Глеб Самойлов на корпоративе во Владимирской области (РФ) вышел на сцену в максимально нетрезвом виде. Артист не то что петь не мог, ему устоять на ногах даже не удавалось.

На видео, которое распространили пользователи сети, видно, как организаторы поддерживают Глеба за одежду, хотя даже это не помогает ему устоять на ногах. Затем музыкант усаживается на подмостки и пытается петь. Но это ему тоже не под силу, поэтому через некоторое время Глеба уводят со сцены.

Стоит отметить, что это не первая подобная выходка Глеба Самойлова. Он частенько на концертах появляется в нетрезвом виде.

Однако его представители в ответ на обвинения объясняли, что это последствия болезни, которую артист перенес несколько лет назад. Что именно за заболевание, музыкант предпочитает не распространяться.

Тиль Линдеманн презентовал клип

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил провокационный клип на песню Ich hasse Kinder, что в переводе с немецкого означает Я ненавижу детей.

Стоит отметить, что премьера ролика состоялась в международный День защиты детей.

Фото: Глеб Самойлов