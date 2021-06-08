Рынка особо нет: Боднарчук сравнил украинский и российский шоу-бизнесы

Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук рассказал о главных отличиях отечественного и российского шоу-бизнесов.

В этом году он был постановщиком российской премии МУЗ-ТВ.

Режиссер заявил, что в украинском шоу-бизнесе отсутствует конкуренция между артистами.

— Во-первых, это отсутствие конкуренции. А когда в шоу-бизнесе звезд по несколько на квадратный метр и все они очень острохарактерные, каждый со своей позицией, принципами и бьются они за небольшое количество мест на Олимпе, происходят вот такие стычки, конфликты, борьба. И люди любят это, наблюдают за этим. А в Украине звезд не очень много. Да и рынка особо нет, и экономика слаборазвитая, и светской журналистики как таковой нет, и глянца нет, поэтому все очень тихо и скучно, — рассказал Боднарчук.

Также он добавил, что существует проблема и с финансированием, так как украинские артисты не могут позволить себе постановки за $50 тыс. Однако украинские артисты берут публику оригинальностью и душевностью.

Скандал вокруг YUNA 2021

Премию YUNA 2021 вручали 12 мая. После церемонии организаторы столкнулись со шквалом критики.

Так, продюсер и режиссер Олег Боднарчук назвал YUNA “полупремией”, поскольку ее жанр предполагает равноотдаленные, но существующие отношения организаторов со всеми участниками рынка и индустрии. И если с каким-либо артистом дружба не сложилась, то и на премии его можно не ждать.

— Сразу понятно, что премия в странных отношениях с компанией Mozgi и в контрах с компанией Secret Service, а после того, как ведущая с непререкаемой радостью объявила, что Макс Барских 17 раз был номинирован на премию YUNA и ни разу не получил ни одной награды, чем повеселила себя и напарника, стало ясно, что эти отношения так и не сложатся, — отметил он.

Фото: Олег Боднарчук

Источник: КП