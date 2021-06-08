Экс-участница ТАТУ Юлия Волкова рассказала, что продюсер коллектива Иван Шаповалов просил ее заниматься самоудовлетворением перед публикой.

36-летняя певица отметила, что сначала отказалась, но потом выполнила просьбу продюсера.

— Когда Шаповалов просил мастурбировать на сцене, я не думала, имеет ли он на это моральное право. Он делал все, чтобы у нас была популярность. Это была провокация. Катю об этом он не просил, но знал, что я смогу, — заявила Волкова.

Певица добавила, что не стыдится своего прошлого, но не хотела бы чтобы ее дочь занималась подобными вещами.

Так, сначала Волкова записала момент самоудовлетворения на камеру для клипа, а затем сделала тоже самое на концерте, где присутствовали 50 тыс. зрителей.

Бывшая участница коллектива также рассказала, что однажды после корпоративного концерта ей и Лене Катиной сделали непристойное предложение. Когда-то взрослые мужчины уговаривали несовершеннолетних певиц провести с ними ночь.

— После одного корпоратива начали собираться домой, но постучали в дверь и сказали нашим организаторам: Вы уезжайте, а девочки остаются. Когда директор возразил: Им по 15 лет, что они могут?, — ему ответили, что оральные методы никто не отменял, — поделилась Юлия.

По ее словам, тогда все закончилось хорошо, так как директор смог уладить конфликт и девушки спокойно уехали домой.

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Источник: Осторожно Собчак

Фото: Юлия Волкова