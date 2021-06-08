Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Дмитро Кудрявцев |

Украинская песня только одна: что слушают игроки сборной в раздевалке

Сборная Украины перед матчем

Футболисты сборной Украины по футболу составили плейлист песен, которые команда слушает в раздевалке.

В списке любимых песен украинских футболистов преобладает Моргенштерн, который представлен сразу трижды.

Авторство 9 композиций из 15 представленных в плейлисте принадлежит российским исполнителям, тогда как украинская песня лишь одна – хит группы Тінь Сонця под названием Їхали козаки.

Читайте
Сборная Украины впервые будет представлена в симуляторе FIFA

Музыкальные подборки, записанные всеми командами-участницами Евро-2020 по инициативе УЕФА. Они доступны на всех стриминговых сервисах: Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Napster и других.

Подбором занимались капитаны команд вместе с игроками, которые отвечают за музыку перед и после матчей.

Полный плейлист сборной Украины по футболу:

  • We Are The People – Martin Garrix, Bono – официальный гимн, добавленный УЕФА в плейлисты всех команд-участниц Евро-2020
  • Дуло – Morgenshtern
  • Нету интереса – 10AGE
  • Мальчик на девятке – Dead Blonde
  • Blinding Lights – The Weeknd
  • Montero – Lil Nas X
  • Astronaut in the Ocean – Masked Wolf
  • The Business – Tiësto
  • Новая Волна – Dj Smash, Morgenshtern
  • Не грусти – NLO
  • Я делаю шаг – The Hatters, Dzharakhov
  • Кому это надо – Slava Marlow
  • Show – Morgenshtern
  • Казантип – Soda Luv, SQWOZ BAB
  • Їхали козаки – Тінь Сонця

Скандал из-за новой формы сборной Украины

Дизайн новой формы сборной Украины по футболу, в которой она будет играть на Евро-2020, была согласована с УЕФА задолго до ее презентации.

Как накануне рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, идея с новым оформлением возникла еще после победного матча с Португалией, когда Украина напрямую квалифицировалась на Евро-2020 с первого места в группе.

Глава УАФ также отметил, что новый дизайн вызвал шквал позитивных эмоций как в самой Украине, так и за ее пределами.

Фото: пресс-служба УАФ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка