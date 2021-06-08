Украинская песня только одна: что слушают игроки сборной в раздевалке

Футболисты сборной Украины по футболу составили плейлист песен, которые команда слушает в раздевалке.
В списке любимых песен украинских футболистов преобладает Моргенштерн, который представлен сразу трижды.
Авторство 9 композиций из 15 представленных в плейлисте принадлежит российским исполнителям, тогда как украинская песня лишь одна – хит группы Тінь Сонця под названием Їхали козаки.
Музыкальные подборки, записанные всеми командами-участницами Евро-2020 по инициативе УЕФА. Они доступны на всех стриминговых сервисах: Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Napster и других.
Подбором занимались капитаны команд вместе с игроками, которые отвечают за музыку перед и после матчей.
Полный плейлист сборной Украины по футболу:
- We Are The People – Martin Garrix, Bono – официальный гимн, добавленный УЕФА в плейлисты всех команд-участниц Евро-2020
- Дуло – Morgenshtern
- Нету интереса – 10AGE
- Мальчик на девятке – Dead Blonde
- Blinding Lights – The Weeknd
- Montero – Lil Nas X
- Astronaut in the Ocean – Masked Wolf
- The Business – Tiësto
- Новая Волна – Dj Smash, Morgenshtern
- Не грусти – NLO
- Я делаю шаг – The Hatters, Dzharakhov
- Кому это надо – Slava Marlow
- Show – Morgenshtern
- Казантип – Soda Luv, SQWOZ BAB
- Їхали козаки – Тінь Сонця
Скандал из-за новой формы сборной Украины
Дизайн новой формы сборной Украины по футболу, в которой она будет играть на Евро-2020, была согласована с УЕФА задолго до ее презентации.
Как накануне рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, идея с новым оформлением возникла еще после победного матча с Португалией, когда Украина напрямую квалифицировалась на Евро-2020 с первого места в группе.
Глава УАФ также отметил, что новый дизайн вызвал шквал позитивных эмоций как в самой Украине, так и за ее пределами.
Фото: пресс-служба УАФ