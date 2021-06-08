Украинская песня только одна: что слушают игроки сборной в раздевалке

Футболисты сборной Украины по футболу составили плейлист песен, которые команда слушает в раздевалке.

В списке любимых песен украинских футболистов преобладает Моргенштерн, который представлен сразу трижды.

Авторство 9 композиций из 15 представленных в плейлисте принадлежит российским исполнителям, тогда как украинская песня лишь одна – хит группы Тінь Сонця под названием Їхали козаки.

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Музыкальные подборки, записанные всеми командами-участницами Евро-2020 по инициативе УЕФА. Они доступны на всех стриминговых сервисах: Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Napster и других.

Подбором занимались капитаны команд вместе с игроками, которые отвечают за музыку перед и после матчей.

Полный плейлист сборной Украины по футболу:

We Are The People – Martin Garrix, Bono – официальный гимн, добавленный УЕФА в плейлисты всех команд-участниц Евро-2020

Дуло – Morgenshtern

Нету интереса – 10AGE

Мальчик на девятке – Dead Blonde

Blinding Lights – The Weeknd

Montero – Lil Nas X

Astronaut in the Ocean – Masked Wolf

The Business – Tiësto

Новая Волна – Dj Smash, Morgenshtern

Не грусти – NLO

Я делаю шаг – The Hatters, Dzharakhov

Кому это надо – Slava Marlow

Show – Morgenshtern

Казантип – Soda Luv, SQWOZ BAB

Їхали козаки – Тінь Сонця

Скандал из-за новой формы сборной Украины

Дизайн новой формы сборной Украины по футболу, в которой она будет играть на Евро-2020, была согласована с УЕФА задолго до ее презентации.

Как накануне рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, идея с новым оформлением возникла еще после победного матча с Португалией, когда Украина напрямую квалифицировалась на Евро-2020 с первого места в группе.

Глава УАФ также отметил, что новый дизайн вызвал шквал позитивных эмоций как в самой Украине, так и за ее пределами.

Фото: пресс-служба УАФ