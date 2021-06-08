Отказывала мужу в сексе из-за головной боли: искренние признания Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин призналась, что отказывала мужу в сексе прикрываясь головной болью, а также загорала топлес.

Об этом артистка рассказала журналистам Невероятной правды о звездах.

Муж Ирины по совместительству ее продюсер. Певица рассказала, что срывалась на мужа через рабочие вопросы.

— Да, было. А на ком еще срываться? На коллег по работе как-то не очень подходит, а на муже можно немного согнать злость, — отметила Федишин.

Ирина рассказала, что отказывала мужу в сексе, отмечая, что болит голова. Однако, по ее словам, такое было разве что один раз.

Также звезда призналась, что загорала без купальника, потому что хотелось острых ощущений.

Настя Каменских назвала табу в отношениях с Потапом

Украинская певица Настя Каменских рассказала о табу в отношениях с Потапом, а также призналась, общается ли она с сыном своего мужа.

Исполнительница подчеркнула, что ни она, ни Потап никогда не полезут в телефон друг друга, поскольку должно быть личное пространство.

Фото: Ирина Федишин