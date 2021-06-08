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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Отказывала мужу в сексе из-за головной боли: искренние признания Ирины Федишин

Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин призналась, что отказывала мужу в сексе прикрываясь головной болью, а также загорала топлес.

Об этом артистка рассказала журналистам Невероятной правды о звездах.

Муж Ирины по совместительству ее продюсер. Певица рассказала, что срывалась на мужа через рабочие вопросы.

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— Да, было. А на ком еще срываться? На коллег по работе как-то не очень подходит, а на муже можно немного согнать злость, — отметила Федишин.

Ирина рассказала, что отказывала мужу в сексе, отмечая, что болит голова. Однако, по ее словам, такое было разве что один раз.

Также звезда призналась, что загорала без купальника, потому что хотелось острых ощущений.

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Исполнительница подчеркнула, что ни она, ни Потап никогда не полезут в телефон друг друга, поскольку должно быть личное пространство.

Фото: Ирина Федишин

Источник: Неймовірна правда про зірок

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