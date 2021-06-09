Лобода осталась без продюсера: от певицы ушла Нателла Крапивина

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей. Вместе они проработали 11 лет.

О своем решении она сообщила в Instagram. Сама исполнительница пока не комментировала решение Крапивиной, но поделилась ее записью в сториз в соцсети.

— Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу, — написала продюсер.

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В комментариях к записи Крапивину поддержали российская телеведущая Ксения Собчак, главред журнала Esquire Magazine Russia Сергей Минаев и ее другие подписчики.

О причинах своего решения Нателла Крапивина не написала. Но накануне она попала в скандал с российским певцом Филиппом Киркоровым.

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Так, Крапивина резко высказалась об образах Киркорова и российского блогера и исполнителя Давы, которые пришли на вручение премии Муз-ТВ в наряде, который окрестили свадебным.

Со своей стороны Киркоров опубликовал пост, в котором обвинил Светлану Лободу в плагиате номера на музыкальной премии, а Нателлу Крапивину — в дискриминации, гомофобии, трансфобии и назвал ее “прошлым веком”.

Фото: Нателла Крапивина