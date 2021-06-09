Наказали даже Моргенштерна: Go-A продолжают разрывать рейтинги Spotify

Украинская группа Go-A продолжает разрывать рейтинги сервиса Spotify. Коллектив выбился в лидеры по количеству прослушиваний на платформе.

Украинская группа обошла даже российского репера Моргенштерна.

Еще в ночь на 9 июня песню Шум группы Go-A прослушали 2 950 818 пользователей сервиса. При этом у популярного и не менее скандального Моргенштерна — 2 796 241 прослушиваний.

Группа Go-A обрела широкую популярность во всем мире после своего выступления на международном песенном конкурсе Евровидение 2021. Коллектив занял всего пятое место, но были лидерами среди зрительских симпатий.

Еще перед стартом финала конкурса украинская группа была номер один в трендах Spotify в большинстве стран Европы.

В мире фанатеют от песни Go-A Шум

Трек Шум покорил не только музыкальные платформы, но и социальные сети. Пользователи со всего мира снимают под песню Шум самые разнообразные видео.

Детальнее о том, как в мире реагируют на песню Шум — смотрите на Фактах ICTV.