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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Наказали даже Моргенштерна: Go-A продолжают разрывать рейтинги Spotify

Наказали даже Моргенштерна: Go-A продолжают разрывать рейтинги Spotify

Украинская группа Go-A продолжает разрывать рейтинги сервиса Spotify. Коллектив выбился в лидеры по количеству прослушиваний на платформе.

Украинская группа обошла даже российского репера Моргенштерна.

Еще в ночь на 9 июня песню Шум группы Go-A прослушали 2 950 818 пользователей сервиса. При этом у популярного и не менее скандального Моргенштерна — 2 796 241 прослушиваний.

Группа Go-A обрела широкую популярность во всем мире после своего выступления на международном песенном конкурсе Евровидение 2021. Коллектив занял всего пятое место, но были лидерами среди зрительских симпатий.

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Еще перед стартом финала конкурса украинская группа была номер один в трендах Spotify в большинстве стран Европы.

В мире фанатеют от песни Go-A Шум

Трек Шум покорил не только музыкальные платформы, но и социальные сети. Пользователи со всего мира снимают под песню Шум самые разнообразные видео.

Детальнее о том, как в мире реагируют на песню Шум — смотрите на Фактах ICTV.

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