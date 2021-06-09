Британская рок-группа Coldplay презентовала клип на песню Higher Power. В ролике участники коллектива попали на другую планету и зажгли с инопланетянами.

Сначала видео кажется мрачным и постапокалиптическим, но впоследствии темные оттенки меняются на яркие цвета.

Режиссером ролика стал Дэйв Мейерс, который ранее снимал клипы для Арианы Гранде, Кэтти Перри и Трэвиса Скотта. С группой Coldplay он сотрудничает впервые.

— Higher Power — метафора нашего времени, когда люди чувствуют себя далекими от своего мира, словно попали на другую планету, — отметил Дэйв.

Композиция Higher Power войдет в девятый альбом группы Music Of The Spheres, однако дата его релиза пока остается неизвестной.

Дуа Липа презентовала клип Love Again

Британская певица Дуа Липа презентовала клип на песню Love Again, в котором предстала в образе ковбоя.

В ролике преобладают темные оттенки, а также присутствуют мистические моменты — летающие участники клипа, шляпа и огромное куриное яйцо. В треке Love Again исполнительница поет о том, что она не хотела влюбляться.