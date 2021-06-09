В Киеве на фестивале Atlas Weekend Friends Edition выступит эстонский рэпер Tommy Cash.

Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

— Он — живое воплощение эпатажа, отсутствия рамок и смелости в своих желаниях и действиях. Живые перформансы Tommy всегда сопровождаются шумом и энергетикой, от которой буквально сносит крышу, — отметили организаторы Atlas Weekend.

Для Tommy Cash это не первое выступление на фестивале. В 2019 году он уже зажигал публику на Atlas Weekend.