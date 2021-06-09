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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Сносит крышу: Tommy Cash выступит на Atlas Weekend

Сносит крышу: Tommy Cash выступит на Atlas Weekend

В Киеве на фестивале Atlas Weekend Friends Edition выступит эстонский рэпер Tommy Cash.

Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

— Он — живое воплощение эпатажа, отсутствия рамок и смелости в своих желаниях и действиях. Живые перформансы Tommy всегда сопровождаются шумом и энергетикой, от которой буквально сносит крышу, — отметили организаторы Atlas Weekend.

Для Tommy Cash это не первое выступление на фестивале. В 2019 году он уже зажигал публику на Atlas Weekend.

Верка Сердючка выступит на Atlas Weekend 2021

8 июля Верка Сердючка выступит на Atlas Weekend Friends Edition 2021.

Она выйдет на главную сцену фестиваля 8 июля.

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