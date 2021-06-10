Украинская певица Надя Дорофеева, которая выступает под псевдонимом Dorofeeva, презентовала тизер своего будущего клипа на новую песню Почему.
В видеоролике Дорофеева лежит обессиленная на мосту, а внизу под ним перевернутый и разбитый после ДТП автомобиль.
— Хэппи-энда не будет, — написала певица.
Премьера клипа Почему 11 июня.
Надя Дорофеева представила альбом
В марте Надя Дорофеева представила свой первый ЕР Dofamin. В мини-альбом певицы вошло пять треков.
В ЕР рассказывается личная история исполнительницы. Надя подчеркнула, что Dofamin — это чувства, выраженные в музыке.
Фото: Надя Дорофеева