Украинская певица Надя Дорофеева, которая выступает под псевдонимом Dorofeeva, презентовала тизер своего будущего клипа на новую песню Почему.

В видеоролике Дорофеева лежит обессиленная на мосту, а внизу под ним перевернутый и разбитый после ДТП автомобиль.

— Хэппи-энда не будет, — написала певица.

Премьера клипа Почему 11 июня.

Надя Дорофеева представила альбом

В марте Надя Дорофеева представила свой первый ЕР Dofamin. В мини-альбом певицы вошло пять треков.

В ЕР рассказывается личная история исполнительницы. Надя подчеркнула, что Dofamin — это чувства, выраженные в музыке.

Фото: Надя Дорофеева