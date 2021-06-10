Лето в самом разгаре, поэтому не стоит сидеть дома и скучать. Это идеальное время для того, чтобы развлекаться, ходить на концерты и много танцевать. Тем более, летом жителей столицы ждет много ярких музыкальных событий.
11 концертов, которые нельзя пропустить — смотрите в подборке.
10 июня: NILETTO
Уже совсем скоро, уже вот-вот горячий NILETTO взорвет своими хитами и танцами Stereo Plaza. Любимка, Ты самая красивая, Сирень – готовьтесь танцевать и отрываться.
Цена билетов – от 590 грн.
Адрес – Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119).
11 июня: ARTBAT/H.O.S.H.
Сенсационное открытие летнего сезона в Osocor Residence. Всемирно любимый украинский дуэт ARTBAT и немецкий диджей и саундпродюсер H.O.S.H. устроят сногсшибательный вечер для любителей электронной музыки.
Цена билетов – от 1575 грн.
Адрес – Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).
11 июня: Табула Раса
Харизма и талант Олега Лопаногова и его команды никогда не устареют. Для настоящих любителей украинского рока скоро вживую прозвучат их нетленные хиты Дорога, Шейк Шей-Шей, Любимая машина и т. д.
Цена билетов – 175-250 грн.
Адрес – Docker Pub (ул. Богатырская, 25).
18-19 июня: TULUM: WHITE NIGHTS 2021
Самый артовый и фантазийный фестиваль WHITE NIGHTS в начале лета 2021 превратится в тусовочный город с наследием майя – Тулум.
И здесь не только 100 лучших музыкантов со всего мира, но и стилизованные арт-объекты, тематические маркетплейсы, а вместо декораций – настоящие произведения искусства.
Цена билетов – 999-1949 грн.
Адрес – Арт-завод Платформа (ул. Беломорская, 1).
20 июня: I Am Waiting for You Last Summer
Всемирно известная рок-группа, которая создает музыку даже для голливудских фильмов, презентует на ЮБК новый альбом Self-Defense.
Новая концепция с неповторимым вайбом и прямо-таки драматургическим саспенсом уже готовы быть впитанными тобой.
Цена билетов – от 450 грн.
Адрес – ЮБК, Труханов остров.
25 июня: Нино Катамадзе
Долгожданный концерт Нино Катамадзе в Киеве станет еще более пронзительно-прекрасным, чем все предыдущие. Именно для нее роскошный Osocor Residence установит специальную сцену прямо на озере.
Но и это еще не все: на разогреве у лирической грузинской джаз-дивы – зажигательные украинские джазетки Freedom-Jazz.
Цена билетов – от 945 грн.
Адрес – Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).
30 июня: Олег Скрипка и НАОНИ-оркестра
Фееричный творческий союз уже готов представить новую программу. Скрипка доказывает: гениальный украинский рок-н-ролл отлично рифмуется с не менее гениальным этно-оркестром из 40 инструментов.
Цена билетов – 290-1490 грн.
Адрес – Международный центр культуры и искусств (Аллея Героев Небесной Сотни, 1).
16 июля: Stephan Bodzin
Отец мирового техно Bodzin наконец-то в Киеве! Шикарному артисту достойную локацию – Osocor Residence уже готовит для любителей электронной музыки особенный антураж.
Цена билетов – от 999 грн.
Адрес – Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).
30 июля: Артем Пивоваров
Атмосферный вечер на крыше под кодовым названием стихийная акустика и специфическим белым дресс-кодом для гостей.
Любимые хиты Артема Пивоварова Кислород, Дежавю, Дом и другие здесь зазвучат по-новому в сочетании с этно-инструментами.
Цена билетов – 550-1500 грн.
Адрес – Kooperativ (ул. Сечевых Стрельцов, 23А).
14 августа: Пол Пунш
Настоящий панк и лиричный хулиган Пол Пунш дает пляжный концерт в Киеве. Отрываться в теплых лучах закатного солнца на берегу Днепра под смесь хип-хопа, поп-панка, пост-хадкора и эмо – просто волшебно.
Цена билетов – от 450 грн.
Адрес – ЮБК, Труханов остров.
26 августа: Tequilajazzz
Культовая альтернативная рок-группа родом из 90-х продолжает поражать своей лирикой. И даже сам БГ считает Tequilajazzz целым отдельным миром в музыке, насколько они уникальны и гениальны.
Цена билетов – от 450 грн.
Адрес – ЮБК, Труханов остров.
Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021
Еще одним ярким событием лета станет международный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021. Мероприятие состоится с 5 по 11 июля на ВДНХ в Киеве. На сцену фестиваля выйдут — Тина Кароль, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе и другие звезды.
Подробнее обо всех хедлайнерах фестиваля Atlas Weekend 2021 — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Пресс-служба