Лето в самом разгаре, поэтому не стоит сидеть дома и скучать. Это идеальное время для того, чтобы развлекаться, ходить на концерты и много танцевать. Тем более, летом жителей столицы ждет много ярких музыкальных событий.

11 концертов, которые нельзя пропустить — смотрите в подборке.

10 июня: NILETTO

Уже совсем скоро, уже вот-вот горячий NILETTO взорвет своими хитами и танцами Stereo Plaza. Любимка, Ты самая красивая, Сирень – готовьтесь танцевать и отрываться.

Цена билетов – от 590 грн.

Адрес – Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119).

11 июня: ARTBAT/H.O.S.H.

Сенсационное открытие летнего сезона в Osocor Residence. Всемирно любимый украинский дуэт ARTBAT и немецкий диджей и саундпродюсер H.O.S.H. устроят сногсшибательный вечер для любителей электронной музыки.

Цена билетов – от 1575 грн.

Адрес – Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

11 июня: Табула Раса

Харизма и талант Олега Лопаногова и его команды никогда не устареют. Для настоящих любителей украинского рока скоро вживую прозвучат их нетленные хиты Дорога, Шейк Шей-Шей, Любимая машина и т. д.

Цена билетов – 175-250 грн.

Адрес – Docker Pub (ул. Богатырская, 25).

18-19 июня: TULUM: WHITE NIGHTS 2021

Самый артовый и фантазийный фестиваль WHITE NIGHTS в начале лета 2021 превратится в тусовочный город с наследием майя – Тулум.

И здесь не только 100 лучших музыкантов со всего мира, но и стилизованные арт-объекты, тематические маркетплейсы, а вместо декораций – настоящие произведения искусства.

Цена билетов – 999-1949 грн.

Адрес – Арт-завод Платформа (ул. Беломорская, 1).

20 июня: I Am Waiting for You Last Summer

Всемирно известная рок-группа, которая создает музыку даже для голливудских фильмов, презентует на ЮБК новый альбом Self-Defense.

Новая концепция с неповторимым вайбом и прямо-таки драматургическим саспенсом уже готовы быть впитанными тобой.

Цена билетов – от 450 грн.

Адрес – ЮБК, Труханов остров.

25 июня: Нино Катамадзе

Долгожданный концерт Нино Катамадзе в Киеве станет еще более пронзительно-прекрасным, чем все предыдущие. Именно для нее роскошный Osocor Residence установит специальную сцену прямо на озере.

Но и это еще не все: на разогреве у лирической грузинской джаз-дивы – зажигательные украинские джазетки Freedom-Jazz.

Цена билетов – от 945 грн.

Адрес – Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

30 июня: Олег Скрипка и НАОНИ-оркестра

Фееричный творческий союз уже готов представить новую программу. Скрипка доказывает: гениальный украинский рок-н-ролл отлично рифмуется с не менее гениальным этно-оркестром из 40 инструментов.

Цена билетов – 290-1490 грн.

Адрес – Международный центр культуры и искусств (Аллея Героев Небесной Сотни, 1).

16 июля: Stephan Bodzin

Отец мирового техно Bodzin наконец-то в Киеве! Шикарному артисту достойную локацию – Osocor Residence уже готовит для любителей электронной музыки особенный антураж.

Цена билетов – от 999 грн.

Адрес – Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

30 июля: Артем Пивоваров

Атмосферный вечер на крыше под кодовым названием стихийная акустика и специфическим белым дресс-кодом для гостей.

Любимые хиты Артема Пивоварова Кислород, Дежавю, Дом и другие здесь зазвучат по-новому в сочетании с этно-инструментами.

Цена билетов – 550-1500 грн.

Адрес – Kooperativ (ул. Сечевых Стрельцов, 23А).

14 августа: Пол Пунш

Настоящий панк и лиричный хулиган Пол Пунш дает пляжный концерт в Киеве. Отрываться в теплых лучах закатного солнца на берегу Днепра под смесь хип-хопа, поп-панка, пост-хадкора и эмо – просто волшебно.

Цена билетов – от 450 грн.

Адрес – ЮБК, Труханов остров.

26 августа: Tequilajazzz

Культовая альтернативная рок-группа родом из 90-х продолжает поражать своей лирикой. И даже сам БГ считает Tequilajazzz целым отдельным миром в музыке, насколько они уникальны и гениальны.

Цена билетов – от 450 грн.

Адрес – ЮБК, Труханов остров.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021

Еще одним ярким событием лета станет международный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021. Мероприятие состоится с 5 по 11 июля на ВДНХ в Киеве. На сцену фестиваля выйдут — Тина Кароль, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе и другие звезды.

Подробнее обо всех хедлайнерах фестиваля Atlas Weekend 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Пресс-служба