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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Надоели эти рогатки: Maruv захейтили из-за откровенных танцев

Надоели эти рогатки: Maruv захейтили из-за откровенных танцев

Украинская певица Maruv получила дозу хейта из-за откровенного танца, видео с которым она опубликовала в Instagram.

В ролике она танцует в красном полупрозрачном костюме и на стрипах вместе с девушками из своего балета.

Девушки делают гимнастические трюки с сексуальными элементами. Со своей стороны, Maruv показала несколько движений с широко расставленными ножками.

Однако подписчики неоднозначно отреагировали на привычные откровенные танцы певицы.

Что пишут пользователи

  • Когда мы увидим что-то другое, кроме стрипух?
  • Обидно, что дети смотрят тоже
  • Вульгарщина и безвкусица
  • Разврат
  • Как уже надоели эти рогатки постоянные в клипах. Одни и те же позы, костюмы. Может что-то новенькое?

Анна Седокова разделась на острове

Популярная певица Анна Седокова показала роскошную фигуру в купальнике во время отдыха в Греции.

На фото она в раздельном купальнике собственного дизайна, который она реализует под брендом La Story.

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