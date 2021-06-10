Выживут только любовники: Михаил Поплавский закрутил роман с Алиной Гросу

Поющий ректор представил романтический клип на новую песню А ми с тобою любовники.

Пока в шоу-бизнесе в очередной раз обсуждают, что Михаил Поплавский оставляет сцену, он своими действиями показывает — расслабляться не собирается. Поющий ректор представил романтический клип на новую песню А ми с тобою любовники.

В новом видео Поплавский предстал в образе опытного героя-любовника, с двумя очаровательными красавицами — изящной блондинкой и жгучей брюнеткой, с которыми он отправляется на вымышленную фантастическую планету. И там зарождается прекрасное чувство. Страсть, любовь, трепетные отношения между героями символизирует яркий и нежный цветок.

— Любовь, наполняет добром наши души. Это большая сила, которая дана не каждому. Если говорить откровенно, то главный герой — это и есть Михаил Поплавский — настоящий, искренний, открытый. Он очень близок мне. Ведь любовь правит миром, а любовники — от слова любить. Это великое чувство, которое наполняет жизнь смыслом. Любовь делает нас духовно богатыми, побуждает творить и делать мир лучше. Любите, ведь мы этого достойны! — сказал Михаил Поплавский.

Режиссером клипа стала эпатажная Елена Винярская, снявшая ранее для Поплавского Сало и Українські вареники. Кстати, клип Сало набрал больше 5 млн. просмотров за месяц, а Українські вареники через две недели — более 4 млн. просмотров на YouTube. Новое видео наполнено страстью, эротикой, которые передаются только взглядом и романтикой.

— Идея клипа родилась буквально за 15 минут. На съемках предыдущего видео Михаил Михайлович сказал мне: А завтра — мы с тобой любовники и с азартом посмотрел. Мне сразу пришли слова из произведения великой украинской поэтессы Лины Костенко Глазами он сказал мне люблю. И я уже понимала, каким будет клип, а его главным символом станет цветок. В клипе нет любовных сцен и выяснения отношений. Все построено на символах и аллегории, — рассказала Елена Винярская.

Михаил Поплавский в клипе сменил несколько стильных образов. Елена Винярская продумала все до мельчайших деталей. За соответствие его костюмов последним трендам заботился телеведущий Алексей Дивеев-Церковный. Чтобы совместить образ героя клипа с оранжевой цветком любви, по идее режиссера, специально была разработана уникальное мужское драгоценное украшение — брошь Два цветка — из золота и серебра с драгоценными камнями, которые добываются в Украине — топаза и горного хрусталя. Два цветка крепко переплетаются между собой, символизируя вечную любовь.

Роковых красавиц в клипе сыграли Анастасия Захандревич и Алина Гросу, для которых это был первый опыт съемок в виртуальной реальности, с использованием мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Снимали все в темном павильоне на фоне черных экранов, а всю картинку создавали с помощью дизайна. Такую технологию используют во время съемок фильмов в Голливуде. Съемочный процесс длился восемь часов, а подготовка заняла почти два месяца. За это время прописывалась каждая деталь, подбирались правильные цвета и дизайн. Над клипом работала команда хореографов, парикмахеров, визажистов, реквизиторов Университета культуры. Совместными усилия была создана уникальная история любви в виртуальной реальности.

Уже сейчас команда Поплавского начала воплощать его новую гастрономическую идею — клип Український борщ.