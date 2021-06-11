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Каріна Зуєва |

KAZKA представила экспериментальный трек Красива серцем

KAZKA представила экспериментальный трек Красива серцем

Украинская группа KAZKA презентовала новую песню Красива серцем. Сингл стал саундтреком к сериалу Моя улюблена Страшко.

Трек Красива серцем экспериментальный для группы, поскольку манера пения солистки Александры Зарицкой отличается от привычного звучания, как и сама музыка. Все это объединяет гармония и звуки свирели в исполнении Дмитрия Мазуряка.

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Сериал Моя улюблена Страшко — это адаптация всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty.

— Быть красивой сердцем — самое важное, — написала Александра в Instagram.

KAZKA презентовала новый клип

В апреле KAZKA презентовала клип на песню М’ята, который снят в жанре фэнтези.

События в видеоклипе начинаются в супермаркете и продолжаются в волшебном мире, куда попадает главная героиня. Попав в мистический мир, она превратилась в эльфийку с острыми ушами.

Фото: KAZKA

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