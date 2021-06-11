Украинская певица Надя Дорофеева, которая выступает под псевдонимом Dorofeeva, презентовала новый клип на песню Почему.
В видеоролике показано, как главная героиня, которую играет сама исполнительница, переживает конец отношений с любимым человеком и пытается понять — почему так?
Свою боль и обиду она выплескивает в чувственной хореографии, которая олицетворяет ее страдания. Потерю любимого человека сравнивают с автокатастрофой.
— Я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание в своей жизни переживал каждый. Ты попадаешь в капкан чувств. Конец отношений ощущается как катастрофа, — написали под роликом в YouTube.
Певица предстала в видеоработе в нескольких образах. На одном — она с розовыми волосами и стрижкой каре. На другом — привычная нам Дорофеева.
Артистка призналась, что гордится этой работой и она для нее является по-настоящему особенной.
Режиссером клипа стал Леонид Колосовский.
Надя Дорофеева презентовала альбом
В марте Надя Дорофеева представила альбом Dofamin. Это первый сольный ЕР артистки, в который вошло пять треков.
В мини-альбоме рассказывается личная история жизни исполнительницы.
Фото: Надя Дорофеева