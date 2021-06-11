Украинская певица Надя Дорофеева, которая выступает под псевдонимом Dorofeeva, презентовала новый клип на песню Почему.

В видеоролике показано, как главная героиня, которую играет сама исполнительница, переживает конец отношений с любимым человеком и пытается понять — почему так?

Свою боль и обиду она выплескивает в чувственной хореографии, которая олицетворяет ее страдания. Потерю любимого человека сравнивают с автокатастрофой.

— Я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание в своей жизни переживал каждый. Ты попадаешь в капкан чувств. Конец отношений ощущается как катастрофа, — написали под роликом в YouTube.

Певица предстала в видеоработе в нескольких образах. На одном — она с розовыми волосами и стрижкой каре. На другом — привычная нам Дорофеева.

Артистка призналась, что гордится этой работой и она для нее является по-настоящему особенной.

Режиссером клипа стал Леонид Колосовский.

Надя Дорофеева презентовала альбом

В марте Надя Дорофеева представила альбом Dofamin. Это первый сольный ЕР артистки, в который вошло пять треков.

В мини-альбоме рассказывается личная история жизни исполнительницы.

Фото: Надя Дорофеева