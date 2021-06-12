Разукрасили Софийский собор: в Киеве проходит Французская весна

Компания Spectaculaire, les Allumeurs d’images показала на Софийской площади уличное представление под названием Я – мечта…

Организатором выступил Французский институт в Украине. Первое представление прошло в пятницу, 11 июня, но в субботу 12, июня в 22:00 его проведут еще раз.

Попасть на мероприятие можно лишь по предварительной записи из-за карантинных ограничений, введенных в Киеве для снижения заболеваемости коронавирусом.

Я — мечта… — световая проекция с использованием технологии 3D. Коллектив, который ее представляет, был основан в 1987 году в городе Ренн. По словам организаторов, представление является витриной технических достижений Франции в этой сфере.

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Музыкальное сопровождение спектакля написано украинской группой ДахаБраха, которую коллектив исполнит вживую.

Spectaculaires, Les Allumeurs d’images уже посещали Киев в 2015 году.

Звезды мировой оперы в Киеве

На прошлой неделе в центре Киева прошел гранд-концерт под открытым небом Звезды мировой оперы.

В нем приняли участие Оксана Дикая, Валентина Плужника, Евгений Орлов, Виталий Белый и Алексей Пальчиков.

Кроме того, в концерте также участвовали симфонический оркестр и хор Киевского муниципального театра.