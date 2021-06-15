Украинская группа Go-A с песней Шум заняла второе место в рейтинге топ-50 популярных треков в США.

Об этом коллектив сообщил на официальных страницах в социальных сетях.

На первой строчке в рейтинге находится итальянская группа Maneskin, которая победила на Евровидении 2021, с песней I wanna be your slave.

— НаШУМели в топ-50 популярных треков в США! Сейчас SHUM находится на второй строчке и продолжает звучать со всех уголков мира, — написали участники коллектива.

Напомним, что группа Go-A получила мировую известность благодаря участию в Евровидении 2021.

Коллектив покорил интернациональную публику и занял пятое место на международном песенном конкурсе.

Go-A продолжают разрывать рейтинги Spotify

Группа Go-A продолжает разрывать рейтинги сервиса Spotify, поскольку она выбилась в лидеры по количеству ежемесячных слушателей на платформе.

Коллектив даже обошел российского рэпера Моргенштерна.

Фото: Go-A