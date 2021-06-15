Российская группа Би-2 презентовала новый клип на песню Нам не нужен герой.

В представленном видеоролике можно увидеть отсылки к разным эпохам — от Древней Греции до СССР. В основе сюжета заложена история о том, как зло нарушает баланс сил с помощью уничтожений символов добра. Мумии, голова Медузы Горгоны и многое другое появилось в видеоряде.

Для работы над клипом понадобилось три недели. Его режиссером стал Макс Шишкин.

— Было проведено более 2 тыс. холостых выстрелов, 400 метров бинтов обмотано вокруг голов персонажей. Также для клипа был придуман и сформирован свой алфавит и грамматика, — рассказал Шишкин.

В клипе также появились блогер Ида Галич, модель Анита Запороцкова, актеры Владимир Аверьянов и Александр Мизев.

Би-2 представила видеоклип на песню Бог проклятых

Прошлый клип Би-2 на песню Бог проклятых был представлен в ноябре 2020 года. Видеоролик снят в духе готических романов.

Режисером клипа стал Владимир Беседин, который вдохновился классическими хоррорами Стэнли Кубрика и Альфреда Хичкока.