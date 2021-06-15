Британская группа Spice Girls анонсировала выход нового альбома Wannabe25 в честь 25-летия дебютной песни музыкального коллектива Wannabe.

Spice Girls выпустит ЕР в цифровом формате 9 июля, а виниловую пластинку и кассету — 25 июля.

— Мы выпускаем винил и кассету ограниченным тиражом, в которых представлены — Wannabe (оригинальный сингл), Wannabe (ремикс), Wannabe (демо), — написали в Instagram Spice Girls.

Также они сообщили, что в ЕР войдет ранее неизданный трек Feed Your Love.

Известно, что в записи альбома принимает участие весь состав группы — Виктория Бекхэм, Мелани Браун, Мел Си, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл.

Spice Girls

Группа Spice Girls начала свое существование в 1994 году. В 1996 году музыкальный коллектив стал официально носить свое название. Именно в тот же год они выпустили свой дебютный сингл Wannabe, который мгновено стал хитом.

Вершина популярности к Spice Girls пришла в середине-конце 1990-х годов. Но уже в 2001 году все участницы коллектива начали заниматься сольными проектами, однако объявления о распаде группы не было.

После коллектив еще проводил несколько туров и воссоединялся на один день, чтобы выступить на закрытом мероприятии.

Фото: Spice Girls