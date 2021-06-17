Российский исполнитель Алишер Валеев (Моргенштерн) подал иск в Окружной административный суд Киева, чтобы обжаловать решение Службы безопасности . Как известно, Моргенштерна внесли в список лиц, которые представляют угрозу для нацбезопасности Украины.

— Истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении гражданина РФ Алишера Валеева (сценическое имя Morgenshtern) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, — заявили в пресс-службе суда.

Также в Окружном админсуде Киева добавили, что Моргенштерн хочет отменить запрет ему на въезд в Украину.

Кроме этого, Моргенштерн просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему на въезд в Украину, – отметили в суде.

Суд решает вопрос об открытии дела по административному иску.

Моргенштерн в черном списке

22 апреля 2021 года СБУ направила в Минкульт письмо, согласно которому, 28 апреля Моргенштерн был занесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ заявили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

У Моргенштерна были запланированы концерты в Украине летом 2021 года, в частности в Киеве, Харькове и Запорожье. Хотя певец еще до решения СБУ отменил их. Мол, страшно ехать в Украину, особенно после истории с Одессой.

В Одессе Моргенштерн негативно прославился во время выступления 4 декабря 2019 року. Он назвал показухой объявление траура в Украине после пожара в колледже. Тогда погибли 16 человек.

Фото: Моргенштерн

Источник: ОАСК