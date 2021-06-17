Искусство, мода и немного эротики: Рики Мартин и его супруг снялись для журнала

Пуэрториканский артист Рики Мартин вместе со своим супругом шведско-сирийским художником Джваном Йосефом снялся для журнала CAP 74024. Издание специализируется на моде, искусстве и эротике. Выходит CAP 74024 в Милане (Италия).

Снимок пары украсил обложку глянца.

49-летний Мартин и 37-летний Йосеф с голыми торсами нежно обнимаются с полузакрытыми глазами.

Рики Мартин в Instagram написал, что обложка журнала посвящена выходу нового сингла Qué Rico Fuera.

Личная жизнь Рики Мартина

Кстати, Рики Мартин многодетный папа. В 2008 году суррогатная мать родила музыканту близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018-го у него появилась дочь Люсия.

В январе того же года певец подтвердил, что женился со своим бойфрендом — художником Джваном Йосефом.

В октябре 2019 года Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. У него родился сын.