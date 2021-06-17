Победитель Евровидения 2017, португальский исполнитель Сальвадор Собрал посетил Киев с выступлением, и рассказал, что у него отличное здоровье после операции на сердце, а концерты он дает по всему миру.

Собрал об этом рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

— Я уже третий раз в Киеве. Это всегда незабываемые ощущения, потому что именно здесь проходило Евровидение, на котором я одержал победу! У меня очень много приятных воспоминаний. Я успел немного посмотреть город за это время. Мне очень нравится! Здесь все очень европейское! — заявил Сальвадор.

Он добавил, что Евровидение стало для него замечательной стартовой площадкой.

— Многие люди услышали мое пение. Многие люди смотрели шоу и узнали обо мне. Я буквально проснулся знаменитым. Теперь я могу заниматься музыкой и давать собственные концерты во всем мире, — рассказал исполнитель.

Перед Евровидением Сальвадор признался, что испытывает проблемы со здоровьем и ему необходима операция на сердце. Сразу после победы на конкурсе он отправился на лечение.

— Сейчас я чувствую себя очень хорошо! Накануне я играл в футбол. Немного неудачно, поэтому у меня остался синяк. Но все прекрасно, — убеждает певец.

Исполнитель утверждает, что футболом профессионально заниматься точно не будет, потому что свою жизнь он хочет посвятить музыке и творчеству.

— Новый альбом состоит из песен, которые я написал самостоятельно. Это впервые. Я почувствовал, что хочу излить свои эмоции в песнях. Они очень автобиографичные. Я надеюсь, что людям понравится. Это для меня такой вызов! Песни в новом альбоме на английском, испанском и португальском языках. Композиции о моих чувствах, о страхах, о любви, обо всем, что я переживаю, — рассказал Сальвадор Собрал.

Сальвадор Собрал отметил, что вдохновляется всем вокруг — как положительным, так и отрицательным.

— Меня вдохновляет сама жизнь. Все вокруг. Я могу съесть хороший украинский суп — борщ — и это может меня вдохновить. Все, что мы переживаем, неважно, положительное или отрицательное — во всем стоит искать вдохновение, — подчеркнул Сальвадор.

Сальвадор Собрал — португальский певец, победитель Евровидения 2017, которое проходило в Киеве. Тогда он набрал рекордное количество баллов, хотя букмекеры ему даже проход в топ-3 не прогнозировали. Это была первая в истории конкурса победа для Португалии. Он исполнил песню Amar Pelos Dois, которая переводится как Любить за двоих. Трек написала его сестра Луиза всего за одну ночь. В нем Сальвадор неслучайно поет о сердце, которое все выдержит и сможет любить за двоих. У певца с рождения — порок сердца. В 2017-м он три месяца ждал донора. Впоследствии ему сделали пересадку сердца. Сейчас артист вернулся в Украину с презентацией нового альбома.