Украинский певец и продюсер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) презентовал клип на песню Экзорцизм.

Главный герой видеоролика, которого играет сам исполнитель, — охваченный страстями творец, душа которого полна терзаний и противоречий. Однако он встречает любовь, которая лечит душевные раны и успокаивает его, подобно обряду экзорцизма.

Режиссером ролика стал Стас Капралов.

— Сюжетная линия клипа повторяет линию моей собственной судьбы. Я, как актер, во многом отдался талантливейшему украинскому кинорежиссеру Стасу Капралову: рассказал ему свою историю, а он облек ее в художественную форму, наполнив кинематографическими элементами. У нас получился мини-фильм с элементами хоррора про волшебную и целительную энергию любви, — сказал Потап.

Совершенно другая сторона. Но очень многих эта грань касается.

Класс. Вспомнились старые клипы Mozgi Production, наполненные смыслом и аллегорией.

Спасибо, что показываешь нам другого себя.

Лучшая работа на данный момент. — Пишут пользователи в комментариях на YouTube.

3 июня Потап представил трек Экзорцизм и лирическое Mood Video. Он признался, что этот сингл является его самым любимым из альбома Без рекламы.

Фото: Потап