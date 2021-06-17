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Каріна Зуєва |

Обнаженная женщина и элементы хоррора: Потап показал клип Экзорцизм

Обнаженная женщина и элементы хоррора: Потап показал клип Экзорцизм

Украинский певец и продюсер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) презентовал клип на песню Экзорцизм.

Главный герой видеоролика, которого играет сам исполнитель, — охваченный страстями творец, душа которого полна терзаний и противоречий. Однако он встречает любовь, которая лечит душевные раны и успокаивает его, подобно обряду экзорцизма.

Режиссером ролика стал Стас Капралов.

— Сюжетная линия клипа повторяет линию моей собственной судьбы. Я, как актер, во многом отдался талантливейшему украинскому кинорежиссеру Стасу Капралову: рассказал ему свою историю, а он облек ее в художественную форму, наполнив кинематографическими элементами. У нас получился мини-фильм с элементами хоррора про волшебную и целительную энергию любви, — сказал Потап.

  • Совершенно другая сторона. Но очень многих эта грань касается.
  • Класс. Вспомнились старые клипы Mozgi Production, наполненные смыслом и аллегорией.
  • Спасибо, что показываешь нам другого себя.
  • Лучшая работа на данный момент. — Пишут пользователи в комментариях на YouTube.

3 июня Потап представил трек Экзорцизм и лирическое Mood Video. Он признался, что этот сингл является его самым любимым из альбома Без рекламы.

Фото: Потап

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