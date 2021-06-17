Известная певица Вера Брежнева презентовала публике новый трек Розовый дым, который выполнен в стиле tвродиско и пронизан атмосферой 80-х.

Певица уверяет, что композиция затронет любого, так как тут вся палитра чувств влюбленной девушки: от очарования до равнодушия.

— Моя музыка — это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня и сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла, — рассказала Вера Брежнева.

В марте 2021 года Вера Брежнева презентовала клип на песню Ты не один. Клип снят в минималистском стиле — приглушенные тона и мягкие краски.

Видеоролик будто погружает во внутренний мир самой исполнительницы.