Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Розовый дым: Вера Брежнева презентовала новый трек в стиле евродиско

Вера Брежнева

Известная певица Вера Брежнева презентовала публике новый трек Розовый дым, который выполнен в стиле tвродиско и пронизан атмосферой 80-х.

Певица уверяет, что композиция затронет любого, так как тут вся палитра чувств влюбленной девушки: от очарования до равнодушия.

— Моя музыка — это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня и сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла, — рассказала Вера Брежнева.

В марте 2021 года Вера Брежнева презентовала клип на песню Ты не один. Клип снят в минималистском стиле — приглушенные тона и мягкие краски.

Видеоролик будто погружает во внутренний мир самой исполнительницы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка