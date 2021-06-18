Солистка украинской группы Go-A Екатерина Павленко рассказала об атмосфере конкурса Евровидение 2021 и призналась, почему форматные песни уже никому не интересны.

Принять участие в Нацотборе на Евровидение группе предложил музыкальный продюсер Руслан Квинта. Однако Go-A не возлагали особых надежд на конкурс, поскольку уже привыкли к тому, что их не воспринимают всерьез.

— Мы были уверены в себе как в музыкантах, но не были уверены, что сможем победить. Мы много лет слышали отказы, слышали, что мы неформат, поэтому особых надежд на конкурс не возлагали. У нас была единственная цель — представить свою группу, — рассказала певица.

Екатерина призналась, когда Евровидение 2020 отменили из-за пандемии коронавируса, участники группы почувствовали облегчение.

Сначала они были не готовы к большому количеству заданий и пристальному вниманию журналистов, поэтому еще год подготовки пошел на пользу Go-A.

В Роттердаме коллективу понравилась атмосфера конкурса, профессиональная команда и неистовая поддержка еврофанов. Но моменты, которые были связаны с соблюдением карантинных норм, немного напрягали всех участников мероприятия.

— Напрягали только постоянные тесты, которые мы сдавали каждые 48 часов. Приходилось каждый раз брать мазок из носа. В маске ходить тоже трудно, но это дискомфорт, к которому можно привыкнуть. Без них, конечно же, было бы лучше. Было неприкольно, что мы мало контактировали с другими участниками, не было вечеринок, и вообще нам не хватало общения с ними, — поделилась Екатерина.

По словам солистки Go-A, оценки судей в финале Евровидения 2021 удивили коллектив, поскольку никто не ожидал такой несправедливости. Однако поддержка других участников конкурса и зрителей из Европы очень вдохновляла группу.

В Роттердаме участники коллектива сдружились с итальянской группой Maneskin и участником из Швейцарии — певцом Gjon’s Tears.

Екатерина отметила, что на Евровидении уже “не работают” форматные и банальные песни. Поэтому группа и дальше планирует экспериментировать над своим творчеством.

— На Евровидении уже начинает появляться тренд на индивидуальность и что-то новое, все устали от форматных песен и сексуальных девушек в серебристых платьях. И, честно говоря, мы не скрываем того, что в Нацотборе у нас было какое-то разочарование от того, как работают конкурсы в музыкальной сфере в Украине. Мы прошли и хейт, и полный игнор, много негативных моментов было, поэтому и от Нацотбора сначала мы ничего не ожидали, — сказала певица.

Также Екатерина посоветовала всем молодым артистам не бояться быть собой и не пытаться подстраиваться под тренды, поскольку публика сразу чувствует неискренность.

— Мы пришли такие, как есть, рассказали свою историю, написали свою песню и пели о том, о чем думаем. И эта искренность сработала. Видно было по другим участникам, что они приехали бороться. Мы же приехали кайфонуть от процесса и принять участие в этой истории под названием Евровидение. Поэтому нам было проще, в то время как многие участники зацикливались на победе. У нас все получилось легко, — подытожила артистка.