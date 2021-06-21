Сегодня, 21 июня, день рождения Виктора Цоя. В 2021 году легендарному рок-исполнителю могло бы исполнится 59 лет.

Хиты, которые знает каждый — Группа крови, Звезда по имени Солнце, Перемен, Кукушка, принадлежат именно ему.

В честь дня рождения Виктора Цоя Факты ICTV сделали подборку лучших песен группы Кино.

Виктор Цой — Группа крови

В 1990 году кумира молодежи не стало, он погиб в автокатастрофе.

ДТП произошло на 35 км трассы Слока — Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Певца похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, где сегодня часто собираются молодые люди с гитарами.

Топ-3 песни Виктора Цоя и группы Кино

Виктор Цой — В Наших Глазах

Виктор Цой — Пачка сигарет



Виктор Цой — Видели ночь

Музыка Цоя кардинально изменила российский рок, исполнитель собирал полные стадионы и стал кумиром нескольких поколений. Его песни слушают до сих пор, а напеть их может практически каждый. Вот, что значат слова — Легенды никогда не умирают.