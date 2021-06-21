21 июня 2021 года лидеру группы Кино Виктору Цою исполнилось бы 59 лет. Фанаты до сих пор помнят музыканта, поют его песни и говорят: Цой не умер, он просто вышел покурить.

15 августа 1990 года в 28-летнем возрасте Виктор Цой погиб в автокатастрофе.

Его похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, где сегодня часто собираются молодые паргни с гитарами для того, чтобы почтить память артиста.

В честь дня рождения Виктора Цоя Факты ICTV подготовили подборки его известных песен и лучших каверов на композиции группы Кино.

Топ-3 песни Виктора Цоя и группы Кино:

Топ-3 лучших кавера на песни Кино:

Видео: foleywarlocks, Jonbenjon, Rozachka7, Авторадiо, TE100STERON, Радиостанция Радио