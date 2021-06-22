Извините за невежество: Билли Айлиш попала в расистский скандал

Известная американская исполнительница Билли Айлиш извинилась за свои расистские высказывания, из-за которых ее хейтят в сети последнюю неделю.

19-летняя певица в Instagram-stories опубликовала пост, в которой обратилась к азиатам с извинениями.

Дело в том, что в соцсети TikTok опубликовали архивное видео, на котором Билли кривляется и имитирует азиатское произношение английского языка. Также в ролике она использовала сленговое слово, которое пренебрежительно используется по отношению к жителям Азии.

— Независимо от моего невежества и тогдашнего возраста, ничто не изменит того, что это может причинить боль. И за это я прошу прощения, – заявила Билли Айлиш.

Она добавила, что ролик был записан, когда ей было 13 лет. Сленговое слово она услышала в песне, хотя до этого в ее семье никто его не употреблял.

— Я буду использовать свои возможности, чтобы бороться за инклюзивность, доброту, толерантность и равенство, – подчеркнула артистка.

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