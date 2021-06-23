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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Горяча и бешена? Какая ты песня Валерия Меладзе (ТЕСТ)

Горяча и бешена? Какая ты песня Валерия Меладзе (ТЕСТ)

Популярный исполнитель Валерий Меладзе 23 июня празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 56 лет.

Валерия уже успела поздравить его супруга, певица Альбина Джанабаева.

Она опубликовала их с сыновьями совместный снимок и написала: С днем рождения, любимый! Будь счастлив!

Уникальный тембр Валерия Меладзе и проникновенные песни, которые ему пишет брат Константин воспитали уже не одно поколение женщин.

Кому-то нравится зажигать под Салют Вера, кто-то жаждет такой же любви как в треке Вопреки, а кому-то хочется иметь такой же шарм как у героини из композиции Красиво.

Даже если вы не поклонник творчества Меладзе, то вы все равно знаете большинство его песен. Так уже сложилось, что их сложно везде и всегда.

Чтобы почувствовать себя приобщенной к композициям Валерия, Факты ICTV создали развлекательный тест: Какая ты песня Валерия Меладзе?

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