Популярный исполнитель Валерий Меладзе 23 июня празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 56 лет.

Валерия уже успела поздравить его супруга, певица Альбина Джанабаева.

Она опубликовала их с сыновьями совместный снимок и написала: С днем рождения, любимый! Будь счастлив!

Уникальный тембр Валерия Меладзе и проникновенные песни, которые ему пишет брат Константин воспитали уже не одно поколение женщин.

Кому-то нравится зажигать под Салют Вера, кто-то жаждет такой же любви как в треке Вопреки, а кому-то хочется иметь такой же шарм как у героини из композиции Красиво.

Даже если вы не поклонник творчества Меладзе, то вы все равно знаете большинство его песен. Так уже сложилось, что их сложно везде и всегда.

Чтобы почувствовать себя приобщенной к композициям Валерия, Факты ICTV создали развлекательный тест: Какая ты песня Валерия Меладзе?