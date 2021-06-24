Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал решение Минкульта Украины и СБУ о внесении его в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности страны.

Об этом он заявил в Instagram.

— Внесение в черный список Украина Народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд. Но в мире много такого сейчас. Такие недалекие чиновники не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей, — убежден певец.

Также Киркоров уверен, что запрет поможет ему получить лишний кусок популярности.

— Я должен сказать спасибо этим людям, ведь их запреты помогают мне становиться популярнее. На самом деле запретили не Киркорова, а Россию, ненависть к которой захлестывает, — отметил Киркоров.

После пламенной речи Киркоров спел на украинском.

23 июня Филипп Киркоров попал в черный список Минкульта. Певец стал 201-м в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Основной причиной такого решения стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией.