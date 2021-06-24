Михаил Поплавский — Украинский борщ: премьеру клипа смотреть онлайн

Поющий ректор воспел любимое национальное блюдо в новом видео.

После успешных клипов Сало и Українські вареники, набравших за месяц в YouTube более 6 и 9 млн просмотров, Михаил Поплавский впечатлил еще одним на гастрономическую тему.

Поющий ректор представил эпатажное видео на хит Український борщ, написанный более 10 лет назад Натальей Багмут, и новую аранжировку, соответственно современным музыкальным трендам.

Презентуя видео в Университете культуры, Поплавский подчеркнул, что эта работа – еще один его вклад в популяризацию Украины, ее культуры и традиций в мире.

— У нас богатое гастрономическое наследие, и нам нужно уметь его хранить, пропагандировать, в хорошем смысле этого слова, и защищать. Украинский борщ — это национальное блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение, это наша гордость. Я и в дальнейшем буду популяризировать и лоббировать все украинское. Убежден, этот клип за месяц наберет более 15 млн просмотров.

К предыдущим хитам есть очень большой интерес за границей. Больше всего мои клипы смотрят за рубежом в Румынии, Казахстане, США, Канаде и других странах. Во всем мире знают, что такое украинское сало, украинские вареники и украинский борщ. И это не про блюда национальной кухни, а про культурную идентификацию нации в мировом пространстве, — сказал Михаил Поплавский.

Снимать концертный клип он доверил эпатажной Елене Винярской, известной своей креативностью и нестандартным подходом к работе. Она контролирует каждую деталь процесса, начиная от пуговиц на костюме, разработки образов от кутюр, макияжа, до декораций и монтажа.

Подготовка к съемкам длилась почти месяц, а сняли видео всего за восемь часов. Как и предыдущие работы, снимали в виртуальной дополненной реальности с использованием 3D-графики и передовых технологий.

Винярская говорит, что вдохновилась произведениями знаменитого мирового художника Энди Уорхола и частично интерпретировала его стилистику в клип Український борщ.

Режиссер “закатала” национальное блюдо в жестяные банки, микрофон на стойке превратила в эксклюзивный половник, а Поплавского — в хипстера.

Ради новой работы он решился на смелый эксперимент — сделал розовый ирокез и зачитал рэп на английском.

Стилизация клипа выполнена в красно-черно-белой гамме. По словам режиссера, красный – это борщ, черный – черноволосые украинские красавицы, а белый – светлая украинская душа.

— Я хотела, чтобы этот клип был не просто артовским и привлекал внимание, а был максимально эмоциональным, хайповым, прогрессивным и нес месседж. На принтах костюмов написан рецепт борща. Он есть и в дизайне, графике и даже в боди-арте на лице одной из танцовщиц. Это такая акция мирного декларирования, — сказала Винярская.

Новой работой Поплавский в очередной раз ломает стереотипы и показывает, что украинское – современное, модное, стильное и креативное.

Это отметили и гости презентации, звездные друзья Поплавского — Павел Зибров, Екатерина Бужинская, Ирина Федышин, Андрей Князь, Солоха и другие.

— Ну вы “начудили”. А если серьезно, то своими клипами Поплавский творит очень важное государственное дело. Благодаря таким ярким клипам о наших национальных блюдах, культуре узнают в мире. Тут он действительно выступает культурным дипломатом, — не сдерживал эмоций Зибров после просмотра клипа.

— А я готов “чудить”, экспериментировать, чтобы привлечь внимание молодой аудитории – от 5 до 25 лет. Они смотрят ТikТок, Instagram, YouTube, делают мемы и видеонарезки с моих клипов. Я хочу, чтобы национальная идея зашла в их головы 25-м кадром, — парировал Поплавский.

Свой месседж он намерен продвигать и в дальнейших работах. Уже сейчас он готовит ребрендинг клипа А ми з кумою ходим в баньку, а также разрабатывает идеи для лирических песен Батьку, Сину мій.

Фото: Михаил Поплавский