Украинский певец Владимир Дантес представил первый сольный альбом Твоя любимая музыка. В новый проект исполнителя вошло восемь треков.

Дантес отметил, что альбом Твоя любимая музыка — это синергия песен, на которых он рос и которые ему нравились.

В новых композициях артист отразил свои переживания и личные истории, которые начинаются с 2008 года и продолжаются по сегодняшний день.

— Это не альбом ностальгии и не плейлист с разной музыкой. Все, что в альбоме — это то, какой я есть. То холерический, то веселый, то грустный, то романтический, то дерзкий — это я. Надеюсь, что этот альбом откликнется у каждого внутри, так как в нем собрано все, на чем мы росли, — рассказал артист.

Владимир Дантес признался, что в новом альбоме есть треки, которые он написал сам.

Также автором текстов песен выступила жена Дантеса, певица Надя Дорофеева.

Ранее Владимир Дантес выпустил клип на песню Sasha, которая также вошла в новый альбом исполнителя.

По словам артиста, это сингл о чувствах и действиях девушек, которые после расставания с парнями делают необдуманные поступки у парикмахеров, планируют поменять жизнь или просто танцуют под минимал.

Фото: Владимир Дантес