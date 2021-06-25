Популярный британский исполнитель Эд Ширан возвращается к музыкальной деятельности после двухлетнего перерыва. Артист выпустил новый клип Bad Habits, который станет синглом нового альбома.

Авторами трека стали Эд Ширан и его давние партнеры Джонни Макдейд (Shape of You) и FRED.

В клипе Ширан изображает вампира, когда тот собирается на безумную вечеринку с другими гоблинами.

— Входить в роль было очень весело, за исключением высоты (это было не так весело). Наслаждайтесь, — заявил Эд Ширан.

Bad Habits — станет синглом в пятом студийном альбоме Ширана.