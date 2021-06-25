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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Минкульт ни при чем: почему Басту не вернули в черный список

Минкульт ни при чем: почему Басту не вернули в черный список

Минкульт Украины не получал от Службы безопасности Украины обращение о внесении российского рэпера Басты в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

— Информация о наличии такого обращения в медиа — не соответствует действительности. В случае поступления запроса от СБУ, МКИП обязательно рассмотрит его в установленном порядке, — отметили в пресс-службе Минкульта.

МКИП вносит лиц в черный список на основании представления от СНБО, СБУ, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Баста в Украине

Баста выступал в аннексированном Крыму, в связи с чем музыканту запретили въезд в Украину 15 января 2018 года. Однако в сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики исключило рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым, запрещен въезд на территорию страны.

Поэтому  он может официально попасть на территорию Украины, поскольку уже истек срок запрета на въезд.

В начале мая Баста уже приезжал в Киев. Рэп-исполнителя заметили в столичном ресторане Мокко, что на Крещатике.

Известно, что у него 25 и 26 июня состоятся два больших концерта в Киеве.

Источник: Минкульт

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