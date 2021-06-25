Украинская певица Grosu презентовала клип на песню Малиновые губы, снятый в стиле фильма Круэлла.

— Как только я посмотрела эту картину, то незамедлительно решила окунуться в эту атмосферу еще раз, но уже в своей интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, что я начала представлять в своей голове, какой Круэллой смогу быть я, — рассказала Алина Гросу.

Режиссером ролика выступила Елена Винярская.

В клипе Grosu предстала в откровенных нарядах, на высоких каблуках и с далматинцами.

— Было непросто стоять на высоких каблуках, петь и удерживать непослушных собак на поводках, — отметила Алина.

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В клипе есть много отсылок к скандальным история из жизни артистки, в частности речь идет о недавнем разводе.

Гросу о разводе с мужем

В июне 2019 года Алина Гросу и бизнесмен Александр Комков сыграли свадьбу в Италии, но спустя пять месяцев супруги разъехалась.

Позже Гросу поделилась подробностями о разводе с мужем и рассказала, что проблемы в паре начались сразу после свадьбы. А уже в декабре Александр предложил пожить отдельно, что потрясло артистку, однако она все же собрала вещи и переехала на другую квартиру.

Впоследствии российский бизнесмен признался, что у него роман с другой женщиной.

В 2021 году стало известно, что у Гросу отношения с российским актером Романом Полянским.