ОАСК отложил иск российского рэпера Моргенштерна в СБУ и назвал причину

Иск российского рэпера Моргенштерна прокомментировали в Окружном административном суде Киева.

Представители суда сообщили, что заявление Алишера Моргенштерна (Алишера Валеева) было подано без соблюдения требований, предусмотренных украинским законодательством.

— При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160,161 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Учитывая это обстоятельство, суд решил отложить иск российского рэпера. Сам Моргенштерн пока никак не отреагировал на комментарий киевского суда.

Иск Моргенштерна

О том, что рэпер Моргенштерн обратился в ОАСК, чтобы решить вопрос о разрешении на въезд в Украину, стало известно 17 июня.

Накануне, 29 апреля, СБУ внесла его в перечень лиц, создающих угрозу украинской национальной безопасности.

В то же время еще в декабре прошлого года в комментарии журналистам СБУ заверяла, что никаких оснований для запрета въезда Моргенштерна в Украину нет.

На фоне таких заявлений концертная команда российского рэпера организовала несколько концертов в украинских городах на лето 2021 года. Речь шла о Киеве, Харькове и Запорожье.