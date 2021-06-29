Солистка группы Go-A, которая представляла Украину на Евровидении 2021 и заняла пятое место, Екатерина Павленко рассказала, что ее не устраивала стабильная жизнь в Березани, и хотелось чего-то большего.

Певица признается, что видела себя на сцене, и это ощущение ее никогда не покидало, несмотря на внешние обстоятельства.

— Я уже обустроила себе жизнь в Березани. У меня там и работа стабильная, и как все хорошо. Однако это чувство не давало наслаждаться стабильной жизнью. Ты не можешь смириться, — рассказала Екатерина.

По словам Павленко, она не могла смириться с простой жизнью, ей хотелось большего.

— Более того, у меня постоянно была дилемма: испечь яблочный пирог, или дописать песню. Я начала скупать оборудование. Откладывала со своей зарплаты в 4,8 тыс. грн. Купила звуковую карту, пыталась писать песни. Я все эти годы писала песни, нарабатывала материал. Однако, когда я пыталась их реализовать, то это не очень получалось, — рассказала Екатерина.

История группы Go­-A на Евровидение

Группа Go­-A прошла на национальный отбор на Евровидение в 2020 году. В результате коллектив и их песня Соловей одержали победу на конкурсе и право представлять страну на Евровидении.

Однако из-за пандемии международный конкурс отменили. За группой сохранили право поехать в Роттердам в 2021 году, но песню пришлось заменить.

В результате группа Go­-A отправилась покорять Европу с композицией Шум, которая сразу полюбилась публике. Коллектив занял пятое место на конкурсе, хотя зрители отдавали им второе.

Более того Go­-A залетели сразу в несколько престижных мировых рейтингов, в частности Billboard.